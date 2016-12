Jamie Foxx 35mila dollari per una fuga d’amore con Katie Holmes

La loro storia d’amore va avanti già da diverso tempo ma è ancora tenuta segreta e praticamente non ufficializzata.

Katie Holmes e Jamie Foxx si amano ormai già da diverso tempo, secondo le ultime indiscrezioni rivelate dal magazine RadarOnline, pare che l’attore, dal canto suo molto romantico, abbia speso la ragguardevole cifra di 35mila dollari per trascorrere 24 ore con la sua amata.

Sembra infatti che i due abbiano trascorso una splendida e velocissima vacanza a Cabo San Lucas presso un lussuoso resort, ma Jamie è andato oltre e ha organizzato anche una festa privata con tanto di fuochi d’artificio per il compleanno di Katie.

Nel costo della lussuosa tenuta erano presenti anche due maggiordomi, senza contare il paradisiaco panorama e il mare con tanto di barriere coralline, un progetto praticamente perfetto messo su proprio dall’attore per vivere un momento magico accanto alla sua Katie.

Non ha risparmiato nulla, rivela una fonte anonima al magazine RadarOnline, Jamie Foxx avrebbe speso circa 35mila dollari per poche ore, tutto per assicurarsi la perfezione e non lasciare nulla al caso.