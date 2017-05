Janet Jackson annuncia: Sono tornata ragazzi!

Ha deciso di mettere fine alle numerose polemiche scatenatesi in rete dopo la nascita del suo primo figlio e soprattutto dopo la separazione da Wissam Al Mana.

Janet Jackson è infatti apparsa nuovamente in un video condiviso in rete nel quale si dice pronta a tornare sul palco, così messe da parte le polemiche di questi ultimi mesi, la cantante ha confermato la ripresa del suo tour.

Il tour, tra l’altro, avrà anche un nuovo nome da Unbreakable a The State of the World Tour, nuove energie per Janet che avrà ovviamente messo su qualche chilo in più dopo la gravidanza ma che sarà certamente pronta per le date dei prossimi appuntamenti.

Non sono ancora state decise le location dalle quali ripartirà il tour di Janet Jackson, ma si parla comunque del prossimo 7 settembre, è stata la stessa cantante a confermare di aver preso qualche “chiletto” ed inoltre ha voluto anche confermare la separazione da Wissam Al Mana poco dopo la nascita del bambino.