Janet Jackson è rottura definitiva con il marito

By Redazione

Sembra sia arrivata al capolinea la storia con Wissam Al Mana, Janet Jackson ha deciso per la separazione dall’attuale marito.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine TMZ, i due avrebbero firmato un accordo per la separazione ed andare ognuno per la propria strada, pare che tra i due le cose non funzionavano da un po’ di tempo, la coppia ha avuto un figlio “Eissa”.

Janet Jackson e Wissam Al Mana si sono sposati nel 2012, il ricco uomo d’affari è il terzo marito della cantante, sorella del leggendario Michael Jackson, il primo matrimonio negli anni 80 con James DeBarge, il secondo con Rene Elizondo Jr durato fino al 200 e infine con l’attuale marito.

Dal primo matrimonio poi, secondo le rivelazioni di una donna, sarebbe nata una figlia che attualmente a distanza di molti anni sta cercando in tutti i modi di essere riconosciuta, Tiffany ha infatti lanciato un appello qualche mese fa per “rivedere” sua madre.

Secondo i rapporti raccolti dal magazine TMZ, la separazione tra Janet Jackson e Wissam Al Mana avrebbe un valore di circa un miliardo di dollari.