By Redazione

Jason Statham perfettamente in forma a 49 anni

Uomo duro, quantomeno sullo schermo, Jason Statham è l’ennesima dimostrazione di come si possa essere perfettamente informa anche a 49 anni.

L’attore, protagonista di pellicole come “Crank”, “I Mercenari” o il più recente “Fast & Furious 8”, ha posato per la copertina di Men’s Health dimostrando di tenere molto al suo fisico e di allenarsi sempre duramente in modo quotidiano.

L’attore aveva rivelato, precedentemente, come Hollywood possa mettere pressione agli attori: “Hollywood ha un effetto corrosivo su molte persone, è tutto un business crudele, ti può riempire la testa di tante cose ma ciò che sale deve anche scendere”.

Jason Statham dunque non si è mai montato la testa, sempre con i piedi per terra cosciente del fatto che ad Hollywood, ed in questo mondo, un giorno puoi essere sulla cresta dell’onda e il giorno dopo ti possono dimenticare.

Oggi l’attore vive un periodo veramente positivo grazie anche al fatto che la sua compagna, Rosie Huntington-Whiteley, è in dolce attesa.