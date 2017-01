By Redazione

Jennifer Grey contro Trump: Nessuno mette la pu..y in un angolo

Lei è Jennifer Grey, sicuramente molti la ricorderanno per la mitica interpretazione di Frances (detta Baby) accanto a Patrick Swayze nella pellicola che ha fatto sognare intere generazioni: Dirty Dancing.

Oggi a 56 anni anche Jennifer ha deciso di unirsi al coro di chi è contro Donald Trump il neo eletto presidente degli Stati Uniti, come riporta il Mirror l’attrice si è presentata al raduno per i diritti delle donne con una T-shirt che la dice lunga: “Nessuno mette pu..y nell’angolo”.

Il raduno si è tenuto a Los Angeles, tra i tanti partecipanti anche la cantante Miley Cyrus, le rappresentanti femminili hanno marciato in segno di protesta contro Donald Trump, la maglietta di Jennifer Grey ricalcava quella che Patrick Swayze aveva nel film con scritto “Nessuno può mettere baby all’angolo”.

Jeans e t-shirt, l’attrice si è presentata come una vera combattente, tutto nasce da una famosa osservazione del neo presidente che durante un discorso utilizzò la frase “afferrarla per la pu..y”, come riporta lo stesso Mirror.

Accanto a Jennifer c’erano Jane Fonda, Natalie Portman e Kerry Washington.

FONTE