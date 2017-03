Jennifer Lopez balla sensuale la centrifuga!

By Redazione

Epica battaglia dance scatenata dalla bellissima Jennifer Lopez durante la sua apparizione alla trasmissione di Jimmy Fallon.

Al “Tonight Show” condotto proprio da Jimmy Fallon, la cantante si è alzata e ha sfidato il conduttore ad una battaglia di danza molto competitiva, il tutto è accaduto durante l’edizione serale del programma, il duo si è districato molto bene attraverso vari passi di danza.

Il duo si sfida attraverso passi di danza da seguire secondo la didascalia mostrata in video, parte così Jimmy Fallon con una serie di “discutibili” passi di danza, mentre Jennifer resta a guardare con l’aria esterrefatta, poi tocca alla cantante che con un movimento sensuale balla: “Washing Machine on Spin Cycle”, in pratica la lavatrice durante la centrifuga.

Infine arriva il pezzo forte per Jennifer Lopez, la scelta è su “Hot Cowboy” e qui la cantante si scatena in tutta la sua sensualità, demolendo praticamente Jimmy Fallon che può guardare divertito ma cosciente di aver perso.