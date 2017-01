By Redazione

Jennifer Lopez: Drake devi metterti in forma se vuoi stare con me

Sarebbe stata molto dura la bellissima Jennifer Lopez con il suo attuale compagno, il rapper e cantautore canadese Drake.

Secondo quanto riportato dal magazine RadarOnline, la bella Jennifer Lopez avrebbe dato un consiglio, non proprio velato, al compagno Drake: deve tenersi in forma e buttare giù quella ciccia che si ritrova, così se da un lato i giornali di gossip riportano le tante conquiste del rapper canadese, dall’altra parte una fonte esclusiva rivela l’opposto.

Un insider di RadarOnline infatti, avrebbe rivelato che è stata la stessa Lopez ha lanciare questa sorta di ultimatum, secondo tale fonte la cantante e attrice ha uno standard molto elevato e pare che il rapper sia un tantino “flaccido” per i suoi gusti.

Per tutta risposta sembra che Drake si sia messo sotto con un personal trainer lavorando per buttare giù qualche chilo di troppo e dare più tonicità al suo fisico, d’altronde la stessa fonte avrebbe rivelato che Jlo si è espressa: “Devi essere in perfetta forma se vuoi stare sotto braccio con me”.

