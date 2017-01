Jennifer Lopez, incidente voluto e scollatura in bella mostra?

Giovedì presentazione per la bellissima cantante e attrice Jennifer Lopez, in quel di Los Angeles si è presentata con la sua solita classe e il suo solito charme.

La splendida cantante 47enne ha indossato un abito intero bianco con una vistosa scollatura che ha messo in evidenza tutte le sue generose forme, perché Jennifer di generoso non ha solo il suo lato B per chi non se ne fosse ancora accorto.

L’evento era la presentazione della Capsule Collection di Giuseppe Zanotti famoso stilista nostrano, la bella cantante è riuscita però ad attirare l’attenzione di tutti proprio mostrando le scarpe che aveva ai piedi, alzando il piede e mostrando anche i tacchi, Jennifer ha aperto ancor di più la scollatura della giacca.

I presenti hanno potuto ammirare le grazie della cantante che ha mostrato il suo intimo color carne, diciamo un incidente “voluto”, una posizione utile a mostrare la nuova collezione ma anche, se ce ne fosse bisogno, il suo fisico davvero prorompente che fa invidia a qualsiasi donna.

