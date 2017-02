Jennifer Lopez: non è vero che mi piacciono gli uomini più giovani

La bellissima e sensuale Jennifer Lopez, potrebbe avere un debole per gli uomini più giovani? I cosiddetti “toy boy”?

La cantante e attrice di origini portoricane, intervistata da Ellen DeGeneres martedì scorso, ha voluto categoricamente smentire di avere un debole per gli uomini più giovani, nonostante questo le sue ultime conquiste certamente fanno pensare esattamente il contrario.

Dopo qualche scatto amorevole con il rapper Drake e la storia affibbiatagli, la cantante durante l’intervista ha voluto prima di tutto smentire tale relazione e poi ha risposto:

“Non ho un debole per gli uomini più giovani, non è che devi essere più giovane secondo me, non si tratta di questo. A me basta incontrare le persone che mi piacciono e se sono interessanti esco con loro. Se mi piacciono mi piacciono, si tratta solo di persone e non ha nulla a che vedere con l’età”.

Insomma la storia recente sembra smentirla, ma la 47enne cantante oltre a smentire la sua relazione con Drake, parlando solo di amicizia, ha voluto anche sfatare questo tabù nato negli ultimi anni, ovvero la passione per “l’uomo giovane”.