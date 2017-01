John Lennon, la Mercedes personale messa all’asta

Si tratta di una stupenda e classica Mercedes Benz 230SL Roadster, una vettura acquistata da uno dei membri dei mitici Beatles, ovvero John Lennon.

John ha acquistato l’auto e l’ha tenuta per quattro anni, la Mercedes sarà messa all’asta da John Kruse che sarà il banditore e si stima potrebbe raggiungere i 2,4 milioni di sterline, secondo lo stesso John il valore dell’auto è un caso a parte per la storia dell’artista.

“John Lennon”, rivela Kruse, “non era un amante delle auto, aveva ordinato ed acquistato quest’auto per i suoi gusti ma non aveva molte auto di sua proprietà. Complessivamente potrebbero esserci al massimo altre due auto che sono state di proprietà dell’artista ma nessuna ordinata nuova sui suoi gusti personali”.

Poi ha proseguito: “John Lennon non era un grande guidatore, lui ha ordinato quest’auto più per una sua comodità e per spostarsi in modo veloce e soprattutto è stata la sua auto personale e mai utilizzata per fini commerciali”.