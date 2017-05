Johnny Depp, rischio bancarotta per le spese folli

Se Brad Pitt, in una recente intervista, ha confessato che separarsi dalla consorte è stato difficilissimo, e per lungo tempo ha affogato i dispiaceri nell’alcol, anche se per fortuna ora è riuscito a uscirne ed è sobrio da sei mesi, una situazione simile la sta vivendo Johnny Depp: anche il divo è reduce da una dura separazione ed anche lui ha trovato un “modo” per sfogare la sua frustrazione.

Niente alcol o droga, almeno dichiaratamente, ma spese pazze che però non sono meno pericolose: a quanto pare l’attore rischia addirittura la bancarotta per i troppi soldi che riesce a dissipare, senza controllo alcuno.

Una vera patologia quella che affligge Depp, secondo i due ex commercialisti Joel e Robert Mandel, della Mandel Company, che in tribunale hanno dichiarato come i due milioni di dollari spesi ogni mese dall’attore non siano più sostenibili per le sue finanze.

I due professionisti hanno reso le loro dichiarazioni in tribunale, nella causa intentata contro di lui dopo il licenziamento in tronco per delle controversie legate proprio alle sue spese. Quando, infatti, Joel e Robert Mandel gli contestarono il suo stile di vita, l’attore li accusò di aver rubato i suoi soldi, licenziandoli.

Secondo Joel e Robert Mandel, infatti, Depp ha bisogno di essere seguito da un medico. Per vent’anni ha speso circa due milioni al mese, tra aerei privati, vini pregiati, yacht, residenze da sogno (14 in tutto) e persino un castello in Francia.

Come se le sue spese folli non bastassero, ci ha messo il carico da novanta anche il recente divorzio dalla moglie Amber Heard : Depp ha dovuto corrisponderle infatti la cifra di sette milioni di dollari.

Nonostante quindi i milioni guadagnati durante la carriera, Johnny Depp potrebbe trovarsi presto con il conto in rosso ed andare incontro alla bancarotta.

Riuscirà Depp a darsi una regolata limitando le uscite e magari incrementando le entrate, dato che negli ultimi mesi neppure la carriera va poi così a gonfie vele?

Come al solito saranno i gossip futuri a rivelarcelo.