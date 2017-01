Jonah Hill, la sua dieta è diventata un mistero

E’ uno degli attori della “combriccola” formata da tanti altri interpreti come: Paul Rudd, Seth Rogen e compagni, parliamo ovviamente di Jonah Hill.

Attore conosciuto molto per le commedie interpretate, basta citarne alcune come “40 anni vergine”, “Un’impresa da Dio”, “Megamind” fino alla più recente “Trafficanti”, ha subito una grandissima trasformazione fisica.

Nelle ultime settimane infatti, come rivela il magazine RadarOnline, l’attore è stato paparazzato in ottima forma con una linea veramente da far invidia, una trasformazione incredibile per Jonah Hill che è sempre stato più che robusto.

Beccato durante una passeggiata a Los Angeles, l’attore ha stupito i suoi fan ed è nato addirittura un mistero sul tipo di dieta che ha affrontato, il cambiamento è davvero notevole e soprattutto molto positivo visto che, come rivela lo stesso magazine RadarOnline, parenti e amici più intimi avevano mostrato preoccupazione per il continuo aumento di peso della star di Hollywood.