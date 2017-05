By Redazione

Julia Roberts scappatella per beneficenza con Bear Grylls

Una piccola “scappatella” si può perdonare se è fatta a fin di bene, ma sembra proprio che Danny, il marito di Julia Roberts non fosse comunque contento della collaborazione con Bear Grylls.

La strepitosa protagonista di “Pretty Woman” ha infatti collaborato con il “re” della sopravvivenza Bear Grylls per la giornada di beneficenza Red Nose, i due hanno viaggiato attraverso il Kenya per fornire i vaccini ai bambini africani.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal magazine RadarOnline, nonostante l’evento di beneficenza i due pare si siano veramente “trovati bene”: “Nonostante il grande evento di beneficenza” aggiunge la fonte “è comunque un luogo ed un momento perfetto per una frizzante scappatella d’amore e Danny (il marito ndr) lo sa”.

Si dice infatti che Danny Moder non sia stato proprio contento di essere stato escluso dai due, d’altronde come riferisce la stessa fonte del magazine “Tutto può succedere durante le romantiche notti africane e la natura selvaggia, soprattutto per un’attrice che, pare, abbia qualche problema di coppia”.

