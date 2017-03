Justice League, diffuse le prime immagini di Aquaman

Justice League avrà il grandissimo merito di far debuttare sul grande schermo il superteam di eroi dei fumetti DC Comics, e per questo è molto atteso, ma manca ancora molto a novembre, data prevista per il lancio ufficiale, e quindi la stessa produzione ha deciso di rilasciare una chicca, per intrattenere, nell’attesa, i fans più impazienti.

Grazie a un breve video condivido da Zack Snyder sul suo profilo Twitter, vediamo le prime immagini di Aquaman che, in Justice League, nuota nel suo regno marino. E, tra l’altro, sembra fermarsi proprio davanti all’Ocean Master di Patrick Wilson.

Cinque secondi, un assaggio del mondo acquatico del supereroe di Jason Momoa (anche in preparazione allo stand alone di James Wan), ma che si aggiunge alla breve scena inserita in Batman v Superman, che mostrava Aquaman dai file segreti di Lex Luthor sui metaumani, per la gioia dei fans.

Nel frattempo, Gal Gadot ha diffuso una nuova immagine dal set che la ritrae nei panni di Wonder Woman a fianco del regista Zack Snyder, il quale ha compiuto gli anni.

Il post infatti recita: “Tantissimi auguri di buon compleanno a Zack Snyder! Questa foto esprime quanto fossimo focalizzati e concentrati in Justice League, ma non mostra tutte le grosse risate e il divertimento che abbiamo provato! Ti auguro tanta fortuna, salute e felicità. Sei un uomo tanto speciale quanto talentuoso, con una visione cinematografica unica. Sono felice di averti conosciuto e di lavorare con te. Felice compleanno a te!”

Vestita con il sua spartana divisa, Wonder Woman appare armata di spada e scudo; ha l’espressione del volto abbastanza seria, segno che presto si avventurerà in una battaglia. Sembra essere a bordo di un aereo conosciuto come il Flying Fox che Batman ha costruito per la squadra.