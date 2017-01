Justin Bieber gioca ad hockey per Alan Thicke

Se qualcuno pensa che Justin Bieber sia solo l’idolo dei teenager e “semplicemente” un cantante, si sbaglia di grosso.

La popstar ha voluto dimostrare di saperci fare anche in uno degli sport che lui ama, l’hockey su ghiaccio, tutto si è svolto in una partita per la NHL Celebrity All Star Game per commemorare l’attore Alan Thicke, scomparso il 13 dicembre scorso.

L’hockey era uno sport che amava proprio Alan, ma Justin Bieber ha dimostrato di saperci fare veramente allo Staples Center la popstar ha giocato alla grande riuscendo a dimostrare di essere all’altezza anche di tanti altri giocatori.

Nota anche importante, come rivela il magazine RadarOnline, Justin è riuscito anche a segnare e si è mosso praticamente quasi da giocatore professionista, insomma non c’è stato modo migliore per onorare il compianto Alan Thicke.

