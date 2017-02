By Redazione

Justin Bieber non trattiene la pipì? Ma lui ci scherza

Di poche ore fa uno scatto della popstar Justin Bieber, l’idolo dei teenager è stato “paparazzato” con una macchia di bagnato sui pantaloni all’altezza dell’inguine.

In tanti ci hanno scherzato su domandandosi: “Possibile che Justin non riesce a trattenere la pipì?”, la foto è stata scattata a Los Angeles mentre lui parlava al telefono e non si era accorto di nulla, ma se qualcuno ci ha scherzato su, lo stesso Justin ha voluto accodarsi allo scherzo.

Difatti è lo stesso Justin Bieber a pubblicare quello scatto ma con tanta ironia affiancando un’altra immagine, quella dell’attore Adam Sandler nel film “Billy Madison” e scrivendo: “Non è cool a meno che non sia pipì nei pantaloni”.

Insomma il cantante ha scherzato su quello scatto ma in fin dei conti non si era neanche accorto dell’incidente, Justin da quando è tornato sui social, ricordiamo che aveva chiuso il suo profilo Instagram ufficiale, sembra essere tornato più sereno e spensierato.

foto@Instagram/Justin Bieber