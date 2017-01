Justin Bieber torna il ragazzo della porta accanto

Incredibile cambio di rotta, forse, da parte della popstar idolo dei teenager Justin Bieber, che sembra aver accantonato l’idea di essere ricordato per colui che infrange le regole.

Justin Bieber, nato come grazioso ragazzino e amato persino dalle mamme che lo avrebbero voluto come fidanzatino ideale per le loro figlie, nel corso degli anni si è trasformato in un ragazzo un po’ indisciplinato, pronto, spesso, ad andare contro le regole.

Già qualche settimana fa il cambio look dei capelli, oggi il cantante sembra aver dato un taglio netto alla sua figura, tornando a vestire i panni del ragazzino semplice e amato da tutti come all’inizio della sua carriera, in questi giorni infatti, come rivela il Mirror, il 22enne canadese è stato paparazzato per strada.

A Burbank in California, Justin è andato in giro con una semplice tuta e una felpa, capelli in stile “primo Justin”, occhiali, praticamente il tipico “ragazzo della porta accanto”, nessun tatuaggio in bella mostra, nessun vestito particolare, nessun pettorale o addominale da mostrare.

Insomma che il cantante abbia deciso di tagliare definitivamente con quello che è stato fino ad ora il suo stile e tornare ad essere il più amato, anche dalle mamme?

Foto: Splash News