Justine Mattera senza veli su Instagram

By Angela Sorrentino

Purtroppo, negli ultimi anni, è poco presente sugli schermi televisivi italiani, con grande rammarico di tantissimi suoi fans che apprezzavano le sue doti da artista oltre che la sua indubbia bellezza, ma Justine Mattera comunque è molto attiva sui social, ed in rete non fa certo mancare scatti che la immortalano in tutta la sua sensualità.

Bella, sensuale e provocante, Justine ancora una volta è riuscita a sorprendere i suoi fan: sul suo profilo personale di Instagram ha infatti postato una foto veramente hot, mettendo in risalto la sua silhouette perfetta.

Nel dettaglio la showgirl è stata fotografata sdraiata su un letto e col corpo completamente nudo.

La foto è stata censurata, ma si intravede comunque un fisico da urlo. “E no, la versione non censurata della foto non è reperibile da nessuna parte su internet”, ha dichiarato la showgirl a quanti, nei commenti, le chiedevano della versione integrale.

“Beh, sarò vestita per il resto della fashion week…”, scherza poi Justine con i fan a proposito della settimana della moda milanese, in corso fino al 27 febbraio.

A 45 anni, la modella sfoggia ancora un fisico perfetto, da teenagers quasi, e continua a far impazzire i suoi numerosissimi fans.