Juventus FC assume: Mondo Juve apre le prime 120 selezioni su 1000

By Eleonora Gitto

Juventus FC cerca personale: il nuovo centro commerciale Mondo Juve aprirà i battenti nel 2017 creando 1000 nuovi posti di lavoro: al via le prime 120 assunzioni.

Mille nuovi posti di lavoro grazie all’apertura del nuovo centro commerciale Mondo Juve Shopping Center che sta sorgendo al confine tra Nichelino e Vinovo.

Il 25 gennaio tra Agenzia Piemonte Lavoro e dalle aziende Campi di Vinovo e Bennet è stato firmato il Protocollo d’intesa “Per la gestione dei servizi di accompagnamento al lavoro e di consulenza alle imprese sul territorio dei comuni di Nichelino e di Vinovo – Insediamento commerciale Mondo Juve”.

L’obiettivo di tale accordo è favorire il reclutamento di giovani, adulti e soggetti svantaggiati, residenti nel territorio di Nichelino e Vinovo e iscritti al Centro per l’Impiego di Moncalieri.

L’impatto occupazionale di Mondo Juve sarà quindi notevole per tutto il territorio: entro il 2017 si prevedono complessivamente 500 nuovi posti, mentre nel 2018 ne arriveranno altri 300, cui si aggiunge tutto il personale impegnato nei lavori di costruzione del centro.

Nei prossimi mesi saranno, infatti, analizzati i profili richiesti dalle aziende che apriranno in Mondo Juve e saranno individuate le figure più in linea con le esigenze aziendali.

La prima fase di assunzioni riguarderà secondo le stime 120 lavoratori da inserire nelle seguenti mansioni:

addetti vendita (scaffalisti, confezionatori e ortofrutta);

specialisti del fresco (macellai, pasticceri e cuochi);

cassieri

addetti pulizie

addetti alla sorveglianza.

Mondo Juve sarà inaugurato entro la fine della prossima primavera, per cui il tempo per candidarsi alle opportunità di lavoro in arrivo c’è.

Le candidature, appena saranno aperte le posizioni, potranno essere inviate tramite il sito juventus.com nella sezione “Lavora con noi”.