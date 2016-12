By Redazione

Kanye West si rimette in forma con un po’ di palestra

La riabilitazione del rapper e produttore Kanye West prosegue a gonfie vele, anche se non è ancora pronto per il faccia a faccia con i fan e i media, giorno dopo giorno sta migliorando.

Il forte esaurimento nervoso che lo ha colpito e lo ha costretto al ricovero presso l’UCLA Medical Center, è ormai un lontano ricordo, oggi Kanye si è dedicato alla palestra e all’attività fisica ovviamente non solo per curare il corpo ma anche, e soprattutto, per la mente.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal magazine TMZ, una fonte vicina al rapper ha rivelato: “Kanye è stato visto in palestra almeno 5-6 volte a settimana, da poco tempo è diventata una componente importantissima per il suo recupero fisico e mentale”.

C’è chi afferma che ogni sessione di palestra effettuata da Kanye dura dalle due alle tre ore, inoltre fonti accanto al rapper confermano quanto, nonostante i problemi, il rapper sia stato sempre molto presente con Kim Kardashian e i bambini.