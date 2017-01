Kate Beckinsale: che fisico e lei scherza

By Redazione

Lei è una stupenda attrice britannica, oggi a 43 anni è come se ne avesse 20, una bellezza quasi eterea ma anche un’artista bravissima, Kate Beckinsale.

Kate è anche ironica quando vuole, conosciuta inizialmente per la partecipazione al kolossal “Pearl Harbor” e successivamente in tantissime pellicole come “Whiteout”, “Stanno tutti bene”, “Underworld” e il più recente “Underworld Blood Wars”.

Cosa c’è di meglio che un inno al lunedì mattina, certo quando è lei a farlo attraverso il suo profilo ufficiale, attraverso uno scatto indossando solo un top striminzito bianco, di certo i fan non possono fare altro che condividere.

Ma Kate, come detto, è anche ironica e infatti scrive: “Lunedì mattina, Annusare l’ascella e provare a girare la testa”, i fan non hanno potuto far altro che ammirare e commentare questo scatto che li ha lasciati di stucco.

“Stupenda”, “Bellissima” e “Fantastica” questi i principali aggettivi utilizzati dai fan, circa 60mila like e più di 1300 commenti, Kate è sempre stupenda e di certo ne è consapevole.