Kate-Middleton-e-gli-strani-cerotti-sulle-mani

By Angela Sorrentino

Il mistero si fa sempre più fitto: da diversi mesi ormai, Kate Middleton viene immortalata con le mani incerottate, sia nelle occasioni pubbliche che nella vita quotidiana.

L’ultimo “avvistamento” risale alle scorse ore quando, il giorno di Natale, gli obiettivi dei fotografi hanno catturato la mano della Duchessa di Cambridge mentre accarezzava la testa della piccola Charlotte dopo la messa a Englefield.

Stavolta è comparso un cerotto attorno a al pollice sinistro, ma in altre occasioni i cerotti erano sul palmo o su dita diverse.

Cosa potrebbe mai nascondersi dietro quei cerotti? Sul mistero del cerotti della duchessa di Cambridge si stanno interrogando molti siti inglesi.

Secondo alcuni, il fatto si deve alla sua spericolatezza nel giocare coi figli, mentre per altri, invece, le piccole ferite sono dovute al suo amore per i felini.

In attesa che venga svelato il mistero, la Duchessa si gode le sue vacanze natalizie: per quest’anno ha disertato Sandrigham per il Berkshire, dove risiedono i Middleton.