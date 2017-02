Kate Upton mozzafiato in costume da bagno

Originaria del Michigan e vissuta in Florida, Kate Upton è diventata a tutti gli effetti la supermodella per eccellenza.

Modella e attrice, Kate ha posato per copertine come quelle di Sports Illustrated Swimsuit Issue, oltre ad aver sfilato per Victoria’s Secret, qualche piccola “variante” al cinema con le sue interpretazioni in “I tre marmittoni” o “Tutte contro lui”.

Oggi a soli 24 anni è una modella molto ricercata e la sua passione per i costumi da bagno certamente non l’ha messa da parte, basta infatti guardare l’ultimo scatto condiviso sul suo profilo ufficiale Instagram, un costume mozzafiato che ha lasciato di stucco i suoi fan.

Corpo perfetto e in poche ore oltre 130mila like da parte dei suoi fan che sono rimasti a bocca aperta riuscendo solo ad ammirare la sensualità e la bellezza di questa modella praticamente perfetta, molti avanzano anche la loro idea: “La più bella del mondo”, e come dargli torto?