Keith Haring, la sua mostra visionaria sbarca a Milano

By Angela Sorrentino

Milano si conferma ancora una volta una delle città più influenti a livello europeo per quanto riguarda l’arte: arriva infatti il 21 febbraio a Palazzo Reale a Milano l’esposizione “Keith Haring. About Art”, curata da Gianni Mercurio, promossa e prodotta dal Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale, Giunti Arte mostre musei e 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, con la collaborazione scientifica di Madeinart, con il prezioso contributo della Keith Haring Foundation.

Saranno esposte 110 opere, in alcuni casi inedite o mai viste in Italia, molte di dimensioni monumentali, capaci di illustrare il linguaggio del geniale pittore e writer americano e la complessità della sua ricerca intessuta in un dialogo continuo con l’arte, al di là del tempo e dello spazio.

Le opere dell’artista americano si affiancano a quelle di autori di epoche diverse, a cui Haring si è ispirato e che ha reinterpretato con il suo stile unico e inconfondibile, in una sintesi narrativa di archetipi della tradizione classica, di arte tribale ed etnografica, di immaginario gotico o di cartoonism.

Una mostra imperdibile per scoprire un artista che usa l’arte figurativa per parlare del nucleare, dell’Aids, della droga, del razzismo, e ancora la discriminazione delle minoranze, la difficoltà delle nuove generazioni nel trovare un’identità nel mondo.

L’esposizione «Keith Haring. About Art sarà visitabile dal 21 febbraio al 18 giugno 2017.