Kelly Brook senza veli dalla vasca del suo bagno

Com’è la visuale dalla finestra del bagno della casa di Kelly Brook, ce lo mostra direttamente la modella sul suo profilo social.

Kelly Brook, modella, attrice e presentatrice britannica, è molto attiva anche sui social e spesso ama stupire i suoi fan con scatti non solo professionali ma anche del suo quotidiano, come quello condiviso proprio alcuni giorni fa su Instagram.

La bella modella ha mostrato a tutti la visuale della finestra del suo bagno, ma la cosa carina è che la finestra è al di sopra della sua vasca da bagno, quindi non c’è cosa più sensuale che guardare “di sotto” direttamente mentre ci si sta facendo un bagno caldo.

Kelly infatti mostra in modo sensuale la sua schiena fino ad arrivare al lato B, che però viene “strategicamente” tagliato nella foto, ma tanto basta per intrigare i fan che rispondono a migliaia, oltre 13mila like per lo scatto della modella e tantissimi commenti.

#BathwithaView 🛀 A post shared by Kelly Brook (@iamkb) on Feb 20, 2017 at 7:16pm PST

I fan ovviamente hanno apprezzato anche se, in fin dei conti, avrebbero voluto anche vedere qualcosa in più, ma il “vedo non vedo” della modella è certamente molto più sensuale di pose ben più volgari che spesso sono condivise in rete.