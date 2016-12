Kim Kardashian e Kanye West in terapia, ma non di coppia

Tutti e due hanno subito dei traumi ed effettivamente vorranno dimenticare presto questo 2016 attendendo con ansia l’anno nuovo.

Kim Kardashian e Kanye West si lasceranno dietro un anno “da non ricordare”, la modella e imprenditrice per la famosa rapina con tanto di sequestro in quel di Parigi e il rapper e produttore per il forte esaurimento nervoso che lo ha costretto al ricovero.

Oggi le due star, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero tutte e due in terapia ma immediatamente è stato chiarito che non si tratta di terapia di coppia e dunque smentita ancora una volta la voce che li voleva ormai sull’orlo della separazione.

Sono passati per la terapia proprio per i traumi avuto, come rivela una fonte dell’US Weekly, Kanye oggi vede un terapista tutti i giorni, un aiuto psicologico per poter andare avanti e la coppia tra l’altro è stata già avvistata nuovamente insieme all’inizio di questa settimana.

Secondo le indiscrezioni rivelate dal magazine RadarOnline, tutto sarebbe stato “eseguito” esclusivamente per fermare le voci del loro possibile divorzio, anche se la stessa Kim ritiene che sia ancora troppo presto per Kanye il contatto con il mondo esterno e soprattutto il pubblico.