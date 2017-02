Kim Kardashian, le immagini della scena della rapina a Parigi

By Redazione

Non è riuscita ancora a metabolizzare totalmente l’episodio terribile avvenuto a Parigi, la modella e imprenditrice Kim Kardashian a distanza di parecchi mesi ha cominciato a riprendersi dalla rapina di Parigi.

Quella rapina è rimasta nella mente della modella e imprenditrice statunitense, ricordiamo che Kim Kardashian è stata derubata nella sua camera ma anche legata con del nastro e imbavagliata, un vero e proprio sequestro.

Oggi arrivano in esclusiva dalla rete televisiva francese TF1 le immagini della scena del crimine, la tv francese ha infatti ufficialmente mostrato alcune immagini importantissimi come la stanza della Kardashian subito dopo l’arrivo delle forze dell’ordine.

Inoltre la tv francese ha mostrato un particolare del nastro utilizzato per legare la modella al momento della rapina e soprattutto alcuni momenti dei filmati di sorveglianza nei quali si vedono alcuni dei sospetti seguiti dagli investigatori, riuniti in un caffè poco dopo la rapina.

Al momento i sospetti fermati sono in totale 17 e Kim Kardashian all’inizio di febbraio si è recata a New York da un giudice francese per fornire l’ennesima testimonianza.

pic@TF1