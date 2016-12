Kim Kardashian, Natale da single?

Da settimane ormai si parla di crisi tra Kim Kardashian e Kanye West: i due stanno vivendo un periodo veramente difficile e chissà se alla fine ne usciranno assieme o ognuno prenderà una strada diversa.

Quel che è certo è che entrambi sono in terapia, per essere aiutati da uno specialista a superare i loro problemi: lui infatti deve superare lo stress e l’ansia che lo hanno mandato persino in ospedale, lei invece deve superare il trauma della rapina subita a Parigi, lo scorso mese.

A quanto pare però i due coniugi hanno passato le festività natalizie da separati: secondo un amico comune, che ha raccontato il tutto al The Sun, Kim Kardashian avrebbe vietato al marito di presentarsi alla tradizionale festa di famiglia che si tiene il 24.

Il rapper avrebbe preferito trascorrere la serata al cinema con amici presentandosi poi dalla moglie in tarda serata, mentre Kim avrebbe partecipato alla festa senza indossare la fede nuziale.

La signora West sembra addirittura intenzionata a chiedere la custodia esclusiva dei figli North e Saint, a causa dei recenti problemi mentali di Kanye, che lo hanno portato al ricovero in una clinica specializzata,

Pare infatti che il rapper attualmente non stia vivendo in casa con i Kardashian, nella loro magione di Bel Air, ma in un’area di Los Angeles con abitazioni riservate ai pazienti non ospedalizzati.