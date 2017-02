Kong: Skull Island pronto a riscrivere la storia del mitico primate

By Angela Sorrentino

In occasione del junket mondiale di Kong: Skull Island che si è appena tenuto a Los Angeles, la Warner Bros. ha diffuso altre tre clip del monster movie in uscita a marzo.

La pellicola, diretta da Jordan Vogt-Roberts, vede un cast di superstar, tra cui Tom Hiddleston, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman e John C. Reilly.

Kong: Skull Island riscriverà l’origine del mitico King Kong in una avvincente e originale avventura: nel film, un gruppo eterogeneo di esploratori è portato ad avventurarsi in profondità in un’isola sperduta nel Pacifico, inconsapevoli che stanno attraversando il dominio del mitico Kong.

Con l’evolversi della trama, quindi, vediamo che mentre un gruppo combatte per scappare, un altro dichiara guerra a Kong: il magnifico primate è al centro di una battaglia per il dominio dell’isola, bloccata in un faccia a faccia con terrificanti predatori, responsabili di aver eliminato la sua specie.

Guidato dalla vendetta, Kong diventerà una furia naturale, e combatterà per prendere il suo posto di diritto sul trono della bestia più potente dell’isola.

L’ambientazione negli anni settanta allontana il film dal King Kong di Peter Jackson (ambientato negli anni trenta) e lo avvicina a quello del remake del 1976, che tuttavia all’epoca era “moderno”: in questo caso l’ambientazione sarà vintage.

La pellicola uscirà nei cinema italiani il prossimo 9 marzo.