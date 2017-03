Kristen Stewart, posa con calzamaglia trasparente

Se qualcuno aveva dubbi sulla femminilità dell’attrice Kristen Stewart, può tranquillamente ricredersi dopo le immagini del suo ultimo servizio fotografico.

Kristen appare molto sensuale con un look davvero graffiante, si tratta del servizio per Chanel a cura del famosissimo fotografo Mario Testino, la 26enne attrice statunitense si mostra in calzamaglia blu totalmente trasparente, mettendo in risalto il suo lato B.

Il servizio pubblicato sulla rivista VMagazine, mostra il fisico praticamente scultoreo di Kristen Stewart che tra l’altro in questo periodo è impegnata in più ruoli con il nuovo film “Personal Shopper” ed un nuovo progetto in cantiere che la vedrà protagonista.

L’attrice ha poi parlato di Karl Lagerfeld, progettista di Chanel che ha definito Kristen come “perfetta per l’immagine di Chanel oggi” ed è proprio lei stessa a confermare: “Karl mi ha fatto sentire sin dall’inizio, di aver scelto la cosa giusta da fare. Mi stento fortunata a lavorare per lui”.

foto@Mario Testino