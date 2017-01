Kristen Stewart: sono ossessionata da Donald Trump

Si sa che Donald Trump è stato sempre un amante delle belle donne, e molte hanno negli anni ceduto alle sue avance, ma a quanto pare non tutte.

In questi giorni una bellissima del jet set americano ha confessato di essere stata oggetto di un serrato corteggiamento da parte del neo presidente degli Stati Uniti, tanto serrato da essere quasi definito “morboso”.

Durante un’intervista per Variety, Kristen Stewart, attrice protagonista di Twilight, ha raccontato di come il neo-presidente fosse fin troppo interessato alla sua vita personale nel 2012.

“Era arrabbiato con me un paio d’anni fa, davvero ossessionato, che è una cosa senza senso. Non capisco. Davvero non lo capisco. È talmente assurdo che non voglio credere che sia successo. È folle”, ha dichiarato la star, facendo riferimento a una serie di tweet dove commentava la sua vita personale.

L’attrice, all’epoca dei fatti, non rispose alla provocazione, ma oggi – ricordando quell’episodio con il magazine Variety – si è sentita di commentare quanto successo con un velo di ironia.

La Stewart ha poi partecipato allo speciale di Variety al Sundance Film Festival, dove ha presentato Come Swim, il suo primo cortometraggio da regista.