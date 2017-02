Kurt Cobain, il compianto musicista avrebbe compiuto oggi 50 anni

Scomparso purtroppo troppo prematuramente, oggi avrebbe compiuto 50 anni Kurt Cobain: sono già passati 23 dal suo suicidio, avvenuto il 5 aprile del 1994, ma il mondo intero riconosce l’enorme contributo dato al mondo della musica, e non solo.

Con un colpo di fucile in bocca Cobain, l’icona di un’intera generazione, il simbolo degli anni Novanta, ha messo fine alla sua vita ma è rimasto per sempre giovane, l’antieroe che non sopportava di essere diventato una rockstar globale.

Sulla morte del leader dei Nirvana negli anni si sono moltiplicate le ipotesi più disparate, dall’omicidio al coinvolgimento della moglie Courtney Love, ma ad oggi nessuna di queste riesce a dare una risposta credibile alla sua prematura dipartita.

Compianto per quanto avrebbe potuto ancora dare al mondo, Cobain in realtà aveva già marchiato a fuoco la storia della musica con tre album che ancora oggi vengono presi a esempio da migliaia di aspiranti musicisti: Bleach, Nevermind e In Utero hanno portato alla ribalta il cosiddetto grunge, un sound sporco, furioso e dolceamaro.

Kurt Cobain ha avuto una vita rocambolesca, schiacciata dalle pressioni dei media, dalle liti con la moglie, Courtney Love, dalla depressione e dalla droga.

Del resto, nei mesi precedenti al suicidio aveva mandato segnali di malessere profondo: voleva dare a In utero un titolo impossibile da equivocare come I hate myself and I want to die e si era fatto anche fotografare con un pistola in bocca.