Kurt Cobain, il cugino rivela: i segreti oscuri della famiglia

Sarà un’intervista esclusiva che farà parte della serie Autopsy: Le ultime ore di Kurt Cobain, dove a parlare è anche il cugino della star.

Si tratta di Bav Cobain, le rivelazioni arrivano in esclusiva al magazine RadarOnline che anticipa l’intervista con alcuni stralci: “Tutta la famiglia Cobain era disfunzionale, sto parlando di tutti noi compreso me. La parte peggiore penso che viveva con genitori che erano dediti all’alcol, ed è difficile crescere felicemente per un ragazzino in una famiglia che lotta per andare avanti e non sa come crescere i figli”.

I genitori sono sempre stati un problema per Kurt Cobain, l’ex leader dei Nirvana nel 1993 aveva dichiarato: “Mi vergognavo dei miei genitori, non potevo affrontare i miei amici a scuola perché avrei voluto disperatamente la classica famiglia composta da madre e padre, volevo la sicurezza”.

Nonostante il suicidio un giornalista investigativo, Ian Halperin, ammette: “La musica in fin dei conti ha salvato Kurt, credo che fosse l’unico modo che conosceva per esprimere i suoi sentimenti, credo seriamente che sia stato terapeutico per lui”.