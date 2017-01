La batteria del tuo Android si scarica subito? E’ colpa di Facebook

Molti utenti lamentano che la batteria dei loro telefoni Android si scarica alla velocità della luce e pare che la colpa sia di alcune app e in particolare di Facebook Messenger.

L’aggiornamento delle app, Facebook Messenger in prima linea, provocano il battery drain eccessivo che si verifica da qualche giorno.

Che il social blu e il suo Messenger fossero energivori e affamati di memoria Ram, si sapeva già ma ultimamente abbia inferto un brutto colpo agli smartphone Android.

Tutti gli Android, in pratica non colpisce un modello particolare di smartphone ma tutti quelli che utilizzano questo OS.

Gli iPhone, dunque, risultano essere immuni da questa strana epidemia. Facebook di solito consuma circa il 2% della batteria totale.

Ma molti utenti hanno lamentato livelli di prosciugamento fino al 27%. E il “prosciugamento” è stato documentato con tanto di screenshot.

Le prime segnalazioni sono arrivate da possessori di One Plus 3 e OnePlus 3T.

A questi si sono uniti i possessori di Galaxy S7, Nexus 5X, LG G5 e molti altri ancora, a dimostrazione che la criticità riguardava tutti gli smartphone basati su Android.

David Markus, responsabile del sistema di messaggistica di Facebook, in un tweet ha spiegato che la “colpa” è proprio di Messenger.

Poi assicura che il problema è risolto. Per esserne sicuri, però, lo stesso Markus consiglia di eliminare e installare nuovamente Facebook Messenger oppure di riavviarla. E’ consigliato anche il riavvio del telefono.

In ogni caso, per evitare che Facebook scarichi in fretta la batteria, si possono seguire tre accorgimenti: disattivare la localizzazione; evitare che ci arrivino le notifiche su post, messaggi, commenti, like e così via; impedire che lo smartphone aggiorni le app in background.

In ultima analisi si può sempre acquistare un power bank da tenere sempre a portata di…batteria.