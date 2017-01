By Eleonora Gitto

La bufala dell’asteroide che colpirà la Terra il prossimo 16 febbraio.

L’astronomo russo Dyomin Damir Zacharovichun afferma: “Un asteroide di proporzioni devastanti colpirà la Terra il prossimo mese portandosi dietro mega tsunami distruttivi”.

La notizia è riportata addirittura dal Daily Mail, il quale però si affretta a sottolineare che l’astronomo, o presunto tale, è un teorico della cospirazione.

Insomma, questo scienziato è un noto catastrofista e mitomane.

La fine dell’umanità d’altro canto è prevista con cadenza annuale da millenni. E non succede mai niente.

Non diciamo che il pericolo di un asteroide non esista, ma solo che le probabilità che un grosso oggetto di questo tipo impatti il nostro pianeta sono in realtà molto basse.

Ne è consapevole la Nasa, che, riguardo all’asteroide WF9, portatore del presunto disastro del 16 febbraio, ha previsto invece che il corpo roccioso sfilerà a una distanza minima di 51 milioni di chilometri dalla Terra.

Il che non è proprio poco. Quindi si tratta di balle spaziali, come il noto film.

E, infatti, pare proprio essere una bufala bella e buona.

Di asteroidi ne passano veramente tanti e molti sono anche sotto controllo da parte dei maggiori osservatori presenti sul nostro pianeta.