La giacca con pagamento contactless per aiutare i clochard

Arriva dall’Olanda la giacca che al suo interno ha un sistema di pagamento contactless che permette di dare monete ai clochard con la propria carta di credito.

Si tratta di una giacca con che incorpora un terminale per pagamento contact-less, che permette di accreditare qualche euro ai mendicanti. In che modo? Basta avvicinare la propria carta alla giacca.

E’ difficile che oggi qualcuno vada in giro con contanti. Sovente ci si trova di fronte a qualche sfortunato che ha bisogno di un aiuto e in tasca non si riesce a trovare nemmeno un euro.

Così una coppia di designer olandesi ha avuto un’idea interessante: la giacca con incorporato un terminale per il pagamento contact-less.

La giacca ha uno schermo a cristalli liquidi sul quale si possono leggere le istruzioni per interagire con la giacca stessa.

Spiega l’ideatore della giacca Jan Jesse Bakker: “La gente ha meno contante in tasca e se hai una moneta e la dai a un mendicante, non sai che fine fa”.

E per evitare che questi soldi finiscano in alcool o droga, la donazione non va nelle mani del bisognoso ma a un’associazione che aiuta i senzatetto e si trasforma in un credito per chi ha ricevuto la donazione.

Il gruzzolo che si riesce ad ottenere grazie alla generosità dei passanti può essere usato solo per acquistare cibo, pagare per un bagno caldo o un alloggio, accedere a corsi di formazione e, per i più fortunati, anche acquistare una casa.

Non sappiamo se la giacca avrà successo e nemmeno se arriverà in Italia.

Per il momento, giacché nel nostro Paese l’abitudine a usare quotidianamente carte di credito e bancomat ancora stenta a diventare di massa, si spera che una mano a chi è meno fortunato la si dia lo stesso anche se alla vecchia maniera.