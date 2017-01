La pizza più preziosa? E’condita con oro e costa 2000 dollari

La pizza più cara e preziosa del mondo costa 2000 dollari ed è condita con l’oro.

I piazzaioli napoletani, abituati ad usare olio di oliva, mozzarella, pomodoro fresco, basilico e altri ingredienti genuini della tradizione culinaria locale, sobbalzeranno dalle loro sedie.

Una pizza condita con oro? Certo. Capita, manco a dirlo, in America: una pizzeria di New York al modico prezzo di 2000 euro serve una pizza condita con oro commestibile (dicono).

Pare che l’idea sia venuta al ristorante Industry Kitchen.

L’esercizio in questione si trova vicino al distretto finanziario frequentato da miliardari di tutto il mondo e, per molti, rappresenta un simbolo di lussuriosa decadenza.

Ai gestori del ristorante sarà sembrato assurdo non sfruttare cotanta ricchezza.

Ma si poteva fare pagare una pizza normale la cifra di ben 2000 dollari? Nessun Paperone avrebbe mai sborsato una cifra simile senza un motivo valido.

Perciò il fantasioso, e anche un po’ furbetto, chef americano Braulio Bunay ha pensato di mettere una spolveratina d’oro insieme al foie gras, tartufo, caviale, e formaggio inglese stilton.

Per “vestire” di un nero elegante la pizza, l’impasto è anche rifinito con inchiostro di seppia.

“E’ una pizza estremamente ricca, e se siete in cerca di un piatto sontuoso, è la pizza che fa per voi”, spiega Bunay.

Gli ingredienti, in verità, sono molti ricercati: “La gente rimane scioccata perché non ha mai visto tutti questi ingredienti speciali in un unico piatto”, continua lo chef, il quale ha anche l’ardire di sostenere che tutto sommato, la preparazione sotto forma di pizza di questo mix blasonato, permette anche di contenere i costi rispetto ad altri piatti.

E pensare che la pizza, che rimane forse il piatto più famoso ed apprezzato del mondo, nasce come un piatto dei poveri non considerata certo una ricetta prelibata ma venduta per strada per sfamare quanti, al contrario dei Paperoni americani che l’oro se lo mangiano addirittura, non possedevano in tasca il becco di un quattrino.