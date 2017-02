La porta rossa Il bello delle donne trame 1° marzo 2017

La porta rossa contro Il bello delle donne alcuni anni dopo: quale sarà la serie tv più seguita? Entrambe sono molto amate dai telespettatori, soprattutto la prima che, essendo una novità e avendo una trama avvincente, sembra proprio che abbia tutte le carte in regola per fare il boom di ascolti. Ma scopriamo insieme cosa accadrà nelle puntate che vedremo il 1° marzo 2017.

Nelle puntate della serie tv La porta rossa vedremo Vanessa recarsi nella clinica dove potrebbe essere ricoverata la madre per sapere di più sulla donna. Durante una perquisizione in casa di Cagliostro ordinata da Piras, viene trovato qualcosa di molto importante e compromettente. Nell’episodio successivo vedremo come tutta la Questura sia convinta che Cagliostro desse informazioni riservate alla criminalità. Anna, sconvolta da questa cosa, pensa di abortire ma Leonardo prova a lanciarle dei segnali per farle capire che lui è e sarà sempre al suo fianco.

Nella settima puntata de Il bello delle donne vedremo Luca vivere una tormentata storia d’amore con Bruno, che nasconde alla famiglia di essere omosessuale. Scilla sembra invece aver trovato la sua anima gemella in Giampaolo un poliziotto molto affascinante.

Queste due serie tv dovranno sfidarsi con la partita di Coppa Italia semifinale che vedrà la Lazio battersi contro la Roma.