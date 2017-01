By Federica Franco

La Porta Rossa in onda dal 17 febbraio su Rai 2

La Porta Rossa è una nuova fiction che andrà in onda il prossimo 17 febbraio 2017 con protagonista un bravissimo Lino Guanciale che interpreterà il commissario Leonardo Cagliostro. Si tratta una serie tv molto particolare che si avvicina un po’ al film cult Ghost.

Infatti in questa fiction Leonardo/Lino morirà durante un’indagine ma rimarrà il suo fantasma accanto alla sua amata Anna, poiché in pericolo. C’è solamente una ragazza che però potrà vederlo e sentirlo e grazie a lui scoprirà di avere questo dono. La porta rossa è ambientata a Trieste e nel cast sono presenti anche Gabriella Pession che interpreterà Anna, la moglie di Leonardo, Valentina Romano che vestirà i panni di Vanessa la medium che scoprirà di essere tale solo dopo “l’incontro” con Leonardo. Questi sono i protagonisti della fiction. Inoltre ci sarà Pierpaolo Spollon, conosciuto per aver lavorato nella serie tv L’allieva, Gaetano Bruni, Ettore Bassi, Antonio Gerardi e Elena Radonicich.

E così ecco che dopo il successo della serie Tv Rocco Schiavone, arriva un’altra fiction che ha tutti i requisiti per essere al top. Vi ricordiamo che La porta Rossa andrà in onda dal 17 febbraio su Rai 2 in prima serata alle 21:15.