La prima immagine del Samsung Galaxy S8.

Dopo tanti rumors, Samsung si appresta a tirar fuori dal cilindro il meglio del meglio.

E’ tutta una rincorsa al recupero che la casa sudcoreana sta facendo per cercare di riassestare la condizione di estrema difficoltà conseguente al caso famoso delle batterie esplose.

Tutti pensavano che la botta assestata dagli episodi fosse assorbibile da Samsung in chissà quanto tempo, e invece i dirigenti della casa sudcoreana si sono messi di buzzo buono e hanno proseguito imperterriti con le loro politiche di innovazione e commercializzazione.

Il risultato è che i conti economici di Samsung stanno tornando in ordine, e che sono arrivati prodotti di primissimo livello, come il Galaxy S8.

Sarà presentato a New York il prossimo 29 marzo, insieme alla versione Plus. Finalmente, nel frattempo, ne abbiamo una foto in primo piano e non sfocata.

Un grande display Dual Edge, curvo. Pulsanti on screen, il che vuol dire che tutto o quasi lo spazio è dato allo schermo.

Lettore di impronte digitali spostato sul retro, lo scanner frontale per l’iride ben posizionato e visibile nella arte alta.

Poi, sempre sulla parte superiore, l’emettitore a infrarossi, la fotocamera, il led notifiche, il sensore di prossimità e quello di luminosità.

Il resto a fra poco, in occasione della presentazione.