By Angela Sorrentino

Laura Chiatti, il nuovo look proprio non piace ai fans

Naturalmente Laura Chiatti, nel decidere di cambiare look, avrà pensato di piacere al suo compagno, oltre che naturalmente a se stessa, ma a quanto pare non è riuscita a fare breccia tra i fans, che soprattutto sui social non le hanno risparmiato un mare di critiche.

Fotografata al Pitti Bimbo di Firenze, Laura è apparsa con una folta chioma bicolore: dalle punte salendo a metà lunghezza un biondo molto acceso, quasi fluo, che poco cozza con l’importante ricrescita scura.

Lo scatto, una volta apparso sul web, ha raccolto innumerevoli critiche da parte del web: in molti le hanno scritto che il suo colore di capelli è orrendo e che dovrebbe curare di più la ricrescita.

Se molti vip preferiscono farsi scivolare addosso le critiche, sperando che il tutto cada nel dimenticatoio il più velocemente possibile, questo non è il caso della bella attrice, che ancora una volta ha risposto in modo stizzito.

“A tutti i poveri limitati di mente che criticano i miei capelli, vorrei dire che questo color giallo evidenziatore è merito di fotografi cani che non riesco a capire che tipo di luce possono aver usato per renderlo così. E invece la ricrescita è merito di un qualcosa che si chiama ‘esigenza di copione’. E aggiungo… ma i cazzi vostri li avete?”.

La moglie di Marco Bocci, mamma di Enea e Pablo, se l’è presa veramente tanto.. forse fin troppo?