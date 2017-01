Laura Torrisi: in vacanza con Pieraccioni per la piccola Martina

Un po’ come Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono stati costretti, volenti o nolenti, a mantenere rapporti quantomeno civili, per il bene del piccolo Santiago, anche Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, dopo una dolorosa separazione, hanno scelto di continuare a mantenere rapporti amichevoli per il bene della loro piccola Martina.

Così Leonardo, Laura e la loro figlia di 6 anni hanno deciso di dare insieme l’addio al 2016, festeggiando l’arrivo del 2017 sulle Dolomiti.

E del resto quella sulle Dolomiti non è la prima vacanza che trascorrono assieme: la scorsa estate, sempre su Instagram, ne hanno documentato un’altra con diverse foto in Alaska.

Come dimostrano le numerose immagini scattate da loro e dai fotografi, Laura e Leonardo sono stati sereni in questi giorni di festività facendo sentire Martina a suo agio nonostante la loro separazione.

In più , in una foto pubblicata in cui Laura è sugli sci con i suoi compagni di viaggio c’è anche un’amica, molto vicino a Leo. Potrebbe essere, forse, Irene Balestra, 32 anni, ex del calciatore Alessandro Gamberini, da cui ha avuto una figlia, identificata da tempo come la nuova fidanzata del 51enne.

Che Laura e Pieraccioni abbiano costruito un rapporto così solido da passare le vacanze come una famiglia allargata?