By Eleonora Gitto

Lavoro, ristoranti Burger King: al via le nuove assunzioni in Italia

Burger King, in vista delle aperture di nuove sedi in Italia, cerca personale da assumere nei suoi ristoranti. Ecco le posizioni aperte dalla nota catena di fast food.

Burger King Corporation, l’azienda americana attiva nel settore della ristorazione veloce fondata da James McLamore e David Edgerton, è una delle maggiori società di servizi di ristorazione fast food al mondo.

Al momento conta oltre 3mila ristoranti nei quali lavorano più di 34mila dipendenti.

Il Gruppo, nato nel 1954 in Florida, a Miami e facente parte della Restaurant Brands International, è in grande espansione anche in Italia.

Infatti, nei mesi scorsi ha annunciato l’apertura di 300 ristoranti nel nostro Paese entro il 2020, di cui 33 saranno aperti già entro il 2017.

L’impotente programma di Burger King avrà ricadute positive sull’occupazione: sono previste 10 mila assunzioni.

Le figure richieste sono: addetti alla ristorazione, camerieri, cassieri, responsabili, personale di cucina e altre figure.

In particolare, si ricercano addetti e responsabili per assunzioni in Lombardia, Marche, Emilia Romagna e Veneto.

I profili richiesti, in breve, sono:

Responsabili di fast food – Sedi di lavoro: Piacenza, Treviso, Rho (Milano), Castenaso (Bologna), Rovigo, Caravaggio (Bergamo), Ascoli Piceno. I candidati selezionati dovranno gestire autonomamente il punto vendita, occupandosi dell’apertura e chiusura del ristorante, della selezione e formazione del personale, dell’organizzazione dei turni dello staff, degli ordini settimanali e della relativa reportistica. Tutto questo garantendo sempre la qualità del servizio. Si ricercano diplomati, anche senza esperienza, automuniti, disponibili a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi, e alla mobilità sul territorio. Le risorse saranno inserite mediante assunzione diretta in azienda, con orario full time di 40 ore settimanali e adeguato periodo di formazione iniziale.

– Sedi di lavoro: Piacenza, Treviso, Rho (Milano), Castenaso (Bologna), Rovigo, Caravaggio (Bergamo), Ascoli Piceno. I candidati selezionati dovranno gestire autonomamente il punto vendita, occupandosi dell’apertura e chiusura del ristorante, della selezione e formazione del personale, dell’organizzazione dei turni dello staff, degli ordini settimanali e della relativa reportistica. Tutto questo garantendo sempre la qualità del servizio. Si ricercano diplomati, anche senza esperienza, automuniti, disponibili a lavorare su turni, nei weekend e nei giorni festivi, e alla mobilità sul territorio. Le risorse saranno inserite mediante assunzione diretta in azienda, con orario full time di 40 ore settimanali e adeguato periodo di formazione iniziale. Addetti alla ristorazione – Sedi di lavoro: Cinisello Balsamo, Roma, Piacenza, Rovigo. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza e gestione della clientela, della ricezione e processo degli ordini, della consegna e del pagamento degli stessi, di preparare i prodotti in cucina per la vendita al pubblico, valutare la qualità del cibo, della preparazione, conservazione e stoccaggio delle materie prime, di rispettare le norme HACCP e della sicurezza, e gli standard di pulizia e igiene aziendali. Saranno responsabili anche della pulizia dell’area sala, bagni ed esterno.Si richiedono diploma, capacità di lavorare in team, flessibilità oraria, autonomia negli spostamenti e disponibilità al lavoro su turni, anche nei fine settimana e nei giorni festivi. Non è richiesta esperienza, ed è prevista l’assunzione diretta in azienda, con percorso formativo iniziale.

Quanti desiderano lavorare in Burger King Italia, possono candidarsi nella sezione web dedicata alle carriere e selezioni del portale burgerking.it, “Burger King Lavora con noi”, sulla quale sono pubblicate le posizioni aperte per lavorare nei ristoranti e in sede.

In questa pagina si può inserire il proprio curriculum vitae e compilare l’apposito form online.