Le nuove cuffie Turtle Beach Elite Pro sono belle da vedere e di ottima qualità.

A volte si sente l’esigenza di elevarsi un po’ di qualità e questo discorso vale per tutte le cose. Ormai esistono prodotti cinesi che coprono quasi tutte le esigenze e che costano pochissimo. Prodotti della più varia natura: da quelli di abbigliamento a quelli per case a quelli elettronici; poi esistono prodotti di più alta qualità che andiamo a cercare in rete o nei negozi dedicati.

Tra le altre cose, anche in queste ultime realtà, esistono prodotti provenienti dalla Cina che sovente sono anche di buona fattura e qualità. Non è raro nei giorni nostri trovare un buon tablet proveniente dalle città dei Mandarini a un prezzo decisamente interessante. E tuttavia, anche se magari non per molto, passateci ancora l’assunto che la qualità migliore, in generale, si trovi ancora in occidente.

Cuffie, un mercato immenso

Quando si cerca la qualità, però, questa bisogna pagarla. Auricolari, cuffie, cuffiette e cuffiettine, vanno bene quando dobbiamo rispondere a una telefonata, ascoltare un po’ di radio o di musica senza pretese. Bastano 20, 30 euro per trovare prodotti più che dignitosi. Ma se le nostre esigenze cominciano a essere diverse, se vogliamo una qualità del suono che sia tale, se vogliamo che i suoni bassi si capiscano, si identifichino, si stacchino, dal resto, ci vuole un prodotto magari fisicamente più grande, ma che ci faccia apprezzare appieno la musica o una qualche altra fonte sonora che richieda qualità di lettura.

Cuffie Turtle Beach Elite Pro, caratteristiche

Le nuove cuffie di fascia alta della Turtle Beach, la famosa spiaggia della tartaruga, sono concepite espressamente per i giocatori professionisti. E garantiscono un’ottima resa acustica, una buona versatilità e un buon comfort. La line-up proposta dalla serie Elite Pro prevede le cuffie, un microfono a cancellazione attiva di rumore, un mixer tactical audio controller.

La qualità dei materiali risulta ottima. Tutto l’insieme dà l’idea, e non solo l’idea, di solidità. I padiglioni sono grandi, anche se non enormi, e il comfort è più che sufficiente. Anche se c’è da dire che queste cuffie non sono proprio leggerissime.

Cuffie Turtle Beach Elite Pro, confort e sonorità

Le Elite Pro garantiscono un buon isolamento acustico. L’archetto delle cuffie è strutturato in maniera tale da essere regolato in qualsivoglia maniera. All’interno dei padiglioni, tra l’altro è stato studiato un piccolo incavo che rende l’utilizzo degli occhiali molto più ergonomico. Il cavo dato in dotazione, invece, è forse un po’ troppo corto.

La resa sonora del dispositivo è davvero molto buona. La gamma sonora è davvero ampia, dalle frequenze più alte a quelle più basse. Per i giochi queste cuffie sono perfette, ma non sfigurano certo anche nel campo dell’ascolto musicale. Il microfono, da parte sua, svolge il proprio mestiere in maniera più che decente. Se oltre alla dotazione base, si vuole un microfono a cancellazione attiva del rumore, è comunque disponibile anche quello.

Poi c’è il T.A.C. , il tactical audio controler. Si tratta di un accessorio che dota le cuffie di un surround 7.1 virtuale veramente eccezionale. Il prezzo di vendita consigliato delle cuffie è di 199 euro, mentre quello del T.A.C. è di 179,99 euro. Forse un po’ troppo, ma gli appassionati veri dei giochi non potranno lamentarsi più di tanto.

