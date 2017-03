Le quattro tendenze tecnologiche che rivoluzioneranno il 2017

Nessuno può mettere in dubbio che il 2016 sia stato un anno cruciale per il mondo della tecnologia: dal fallimento di alcune grandi aziende che sembravano immortali a nuovi servizi diventati irrinunciabili, dalle applicazioni che invadono ogni campo, reale e virtuale, ai nuovi servizi di spedizione a domicilio, come quello di spedizione fiori internazionale. Ma il 2017, sebbene sia cominciato solo da alcune settimane, si preannuncia carico di novità eclatanti. Vediamone alcune.

Droni per uso commerciale

Anche se sono in commercio già da vari anni, l’impiego dei droni verrà ampliato ad usi commerciali, sempre che gli organismi di controllo creino presto una legislazione in materia. Amazon è il principale interessato ad un miglioramento delle norme di utilizzo, poiché ha intenzione di lanciare a breve servizi di consegna proprio con i droni: sono più veloci, non sbagliano direzione e non possono lamentarsi.Anche altre aziende stanno cercando il modo di utilizzare i droni per i loro servizi. Basti pensare a Domino’s pizza, che sta già testando il proprio servizio di consegna a domicilio via aerea. Insomma, se ne vedranno delle belle.

Intelligenza Artificiale

Google, Apple, Facebook, Samsung… Tutte le più importanti major tecnologiche stanno sviluppando quelli che, fino ad ora, vengono definiti “assistenti personali”, cioè sistemi pensati per aiutarci nelle attività quotidiane. In realtà, dietro si nasconde un nuovo concetto destinato a cambiare le nostre vite: l’AI, Intelligenza Artificiale. Abbiamo visto esperimenti di tutti i tipi, dalla musica composta solo con un piccolo aiuto umano al riconoscimento degli odori. Nel 2017 assisteremo quindi al proliferare degli “assistenti personali”, non solo negli smartphone ma anche nei televisori e nei computer.

Smartphone pieghevoli

Vi ricordate dello StarTAC? Per alcuni anni il piccolo cellulare della Motorola aveva fatto faville proprio per le sue dimensioni ridotte. Con l’avvento degli smartphone e degli schermi grandi almeno 5-6 pollici, sembrava che non ci sarebbe più stato spazio per i modelli piccoli. E invece…Sia la Samsung che la Apple stanno per lanciare dei telefonini intelligenti pieghevoli, dotati di schermi enormi, anche di 6 pollici nel corpo di un telefono di 3-4, e capaci di resistere alle sollecitazioni fisiche. Pertanto, questo potrà essere l’anno dell’ultima rivoluzione nell’ambito degli smartphone. Occhio alla casa sudcoreana: i ben informati dicono che sarà proprio la Samsung a lanciarsi per prima in questa nuova tendenza.

Realtà virtuale

Sebbene HTC Vive, Oculus Rift e PlayStation VR siano stati lanciati nel 2016, sembra che la tecnologia della realtà virtuale non si fermi mai. La Samsung era riuscita a diffonderla attraverso i propri dispositivi mobili e anche altre grandi aziende come Google, con il suo Daydream, ci hanno scommesso. Ma bisognerà aspettare i prossimi mesi per capire cosa succederà in questo scenario. Ci sono diversi problemi che impediscono alla Realtà Virtuale di diffondersi a una velocità maggiore: per esempio, il prezzo dei dispositivi o dei componenti che permettono di giocarci fluentemente. D’altro canto, non è stato ancora trovato un vero e proprio uso per questa tecnologia, al di là di alcuni esperimenti visivi e di certi videogames. Come risponderanno il cinema, la televisione o le altre piattaforme di rilievo davanti a questa tecnologia? Nessuno lo sa con certezza. Certo, si prevede un miglioramento della caratteristiche tecniche (risoluzione maggiore, alto frame rate per secondo, ecc.), ma anche una riduzione del costo finale senza che questo significhi una esperienza peggiore per l’usuario.