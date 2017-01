By Eleonora Gitto

Le stelle cadenti dei primi dell’anno, le Quadrantidi.

Chi l’ha detto che le stelle cadenti ci sono solo d’estate? Gli sciami meteorici ci sono quasi tutto l’anno, e si chiamano in vario modo, secondo la stagione e del particolare periodo in cui ci troviamo.

Il problema è che d’inverno è più difficile vederle, sia perché siamo soliti la notte stare al calduccio a casa, sia perché certi sciami non sono così vistosi come magari le Perseidi di Agosto.

Ma proprio in questi giorni, con un picco intorno al 4 di gennaio, ci sono state le Quadrantidi.

In molte parti d’Italia il tempo non è stato buono e non è stato facile osservarle, tuttavia certamente qualche fortunato ha avuto modo di apprezzarle.

Il famoso astronomo Stefano Giovanardi, del Planetario di Roma, spiega al volgo: “La pioggia delle Quadrantidi è tra le tre più abbondanti di tutto l’anno, insieme alle Perseidi di agosto e alle Geminidi di dicembre”.

“Pochi però la conoscono, sia perché lo sciame è più rapido e meno appariscente, sia perché avviene nelle notti più fredde dell’anno, quindi meno propizie alle osservazioni all’aria aperta”.