Lenovo P2, un prodotto di fascia media e di buona qualità.

Tutto arrosto e niente fumo col nuovo Lenovo P2. E si comincia vedere dal processore, uno dei più interessanti da Qualcomm, il 625. Ci sono poi 4 GB di memoria Ram, e un gran del display SuperAMOLED da 5.5 inches. La batteria integrata è addirittura da 5100 mAh.

Per quel che riguarda l’estetica di questo smartphone, nulla di nuovo sotto il sole. Il che non toglie che il design sia comunque abbastanza gradevole. Il materiale è l’alluminio, con la parte superiore e inferiore in plastica. Sulla parte posteriore c’è la fotocamera che monta un sensore da 13 megapixel e accanto c’è un doppio flash led.

Sui lati della scocca troviamo il tasto per la regolazione del volume, il tasto di accensione e blocco, il cassetto per le due nano Sim e un interruttore per attivare la modalità del risparmio energetico. Nella parte superiore c’è il jack audio e il secondo microfono, su quella inferiore c’è l’altoparlante, il microfono principale e la porta micro USB.

L’ergonomia non è eccezionale. L’utilizzo con una mano è possibile, e tra l’altro c’è il sensore per il riconoscimento delle impronte, tuttavia il device ci è sembrato un po’ scivoloso. Ovviamente è consigliabile un’adeguata protezione esterna al tutto.

C’è la possibilità di nascondere e invertire i tasti funzione software. Nella parte anteriore ci sono i sensori di prossimità e luminosità, oltre a un piccolo led di notifica RGB, che è possibile personalizzare. C’è poi ovviamente l’altra fotocamera, questa volta da 5 megapixel. Per quel che riguarda le dimensioni, abbiamo 153 X 76 X 8.3 mm. Il peso non è in verità poco, circa 180 grammi, i quali però risultano essere giustificati dalle dimensioni della batteria.

Dicevamo che forse l’aspetto più interessante di questo smartphone è il processore, uno Snapdragon octa-core da 2 Ghz. Il processore è molto potente e permette consumi non troppo elevati. Consente veloci avvii di applicazioni, le quali girano in maniera molto veloce, anche i giochi più impegnativi.

Anche la connettività è molto buona. Abbiamo Wi-Fi dual band, NFC, un ricevitore Gps di tutto rispetto, una buona radio Fm. Sono supportate le reti LTE su entrambe le Sim, alternativamente. Se non utilizziamo tutte e due le nano Sim, in uno slot è possibile inserire una micro SD al fine di espandere ulteriormente i 32 GB di memoria.

L’altro punto di forza, insieme al processore, può essere tranquillamente considerata la batteria da 5.100 mAh, che può arrivare anche a 48 ore di utilizzazione intensa del device. I tempi di ricarica sono brevi, fruendo del caricabatterie da 2 A in dotazione. Esistono vari sistemi per il risparmio energetico.

Il sistema operativo utilizzato è Android 6.0.1 con VibeUI. Per quanto riguarda le riprese fotografiche, paiono più che accettabili, soprattutto quelle effettuate in condizioni buone di luce. La gamma dinamica sembra abbastanza ampia. Per quel che riguarda i video invece, pur avendo una risoluzione massima di 4K, posseggono un’insufficiente capacità di stabilizzazione.

In fin dei conti un ottimo prodotto, fra i migliori della sua fascia, anche considerando il prezzo, che è decisamente interessante: circa 300 euro.

