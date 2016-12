Lidia Vella, ancora parole di fuoco contro l’ex Alessandro

Sembravano una bella coppia, giovane e affiatata, intenzionata persino a passare tutta la vita assieme, eppure non solo sembra finito l’amore tra Lidia Vella e Alessandro calabrese, ma tra loro sembra rimasto tanto rancore e livore che non gli permette di continuare serenamente con le loro rispettive vite.

Lui del resto non ha fatto una scelta mediatica troppo azzeccata e si è riciclato come corteggiatore a Uomini e donne, e quindi ogni giorno deve rispondere alle pesanti critiche di chi lo accusa di fare tutto per “business”:

Pur non rivelando i motivi dell’addio, Alessandro Calabrese parla così di Lidia sui social, cercando di spiegare le sue motivazioni: “Io l’ho amata più della mia vita ma ho capito, con un anno brutto, che non se ne può più ..e le ho detto che non l’amo più per tutto quello che lei ed io sappiamo. – svela Alessandro su Instagram, e aggiunge – Lidia è una bellissima persona, ma adesso deve capire che è finita io sto cercando di ricominciare con rispetto vorrei che fosse così anche verso di me”.

“L’amore è finito perché è quello che sento. Non la amo più, finisce tutto e si ricomincia, io per la mia è lei per la sua strada con il rispetto” – aggiunge ancora l’ex gieffino – “Per quel poco che si è visto di me si può immaginare quanto credo io nell’amore, più di chiunque altro Sono un lavoratore, uno cresciuto a pane e cipolla, non prendo in giro nessuno tanto meno una donna come Sonia!”.

Lidia dinanzi a tali dichiarazioni si è imbestialita e ha rivolto parole di fuoco all’ex: “Beh, leggere certe parole del signor Alessandro mi fa davvero sorridere, parole che non avevo mai sentito in vita mia. Amore malato… Lo vedevate infelice quando era con me? Vi risulta che dormiva sempre dai suoi amici? Sarà capitato due volte in un anno. Addirittura che non mi ama più – ha continuato Lidia sul suo profilo Instagram -, peccato che io lo sto scoprendo solo oggi da alcuni suoi commenti. Rinnegare tutto quello che c’è stato solo per pararsi il c… (scusando il francesismo) dimostra ancora una volta che uomo è, quanto vale… Caro Ale, tu sai, la tua coscienza è molto sporca ed occhio a quello che dici perché lo sai che non ti conviene!”.