Ligabue lancia nuovo video ed anche nuova data del tour 2017

Non poteva che scegliere questo giorno della settimana per lanciare il video del suo ultimo singolo: Ligabue ha appena lanciato, in rotazione radiofonica, “E’ venerdì, non mi rompete i coglioni”, terzo singolo estratto da “Made in Italy”, undicesimo disco di inediti del rocker di Correggio.

Disponibile anche su tutte le piattaforme streaming, È venerdì, non mi rompete i coglioni è “una dichiarazione d’amore ‘frustrato’ verso il mio Paese”, ha spiegato il cantante, che anche stavolta ha fatto ricorso al suo alter ego, un personaggio (Riko) che rappresenta ciò che Ligabue avrebbe potuto essere se non avesse realizzato il sogno di fare musica.

Intanto Luciano Ligabue tocca quota 50: il già lunghissimo “Made in Italy Tour” che vedrà il rocker percorrere in lungo e in largo l’Italia, si è arricchito di un’ulteriore data raggiungendo l’invidiabile cifra tonda.

Il nuovo appuntamento andrà in scena il 17 maggio al PalaLottomatica di Roma, sesto concerto in programma nella Capitale dopo le prime 5 in calendario il 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio.

I biglietti per tutte le altre date italiane del nuovo tour di Ligabue sono già disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali, su Ticket Corner per la data di Lugano e su www.sherpa.be per la data di Bruxelles.