Ligabue, rinviati i concerti di Roma: ecco le nuove date

Rinviati i concerti di Ligabue di Roma: ecco le nuove date.

La rock star farà partire il suo tour da Acireale il 14 febbraio.

Ligabue stesso ha spiegato di essere costretto: “a un periodo di riposo di dieci giorni. Il che vuol dire, e quanto a malincuore ve lo devo dire, che le date di Roma vengono rimandate. Sono spostate, hanno già trovato degli spazi fra aprile/maggio e sarà così”.

“Vi potete immaginare il mio stato d’animo, la mia frustrazione”.

Questo dichiara con amarezza il rocker che poi continua “Io attendevo con ansia l’inizio di questo tour, non vedevo l’ora di cominciare al PalaLottomatica proprio l’esecuzione dal vivo di un album cui tengo così tanto e di uno spettacolo che credo vi piacerà. L’abbiamo preparato scrupolosamente però, insomma, purtroppo non è possibile. Vi abbraccio e ci vediamo quindi ad Acireale con la prima e poi via via con tutte le altre. Ciao a tutti!”.

Tutti i concerti romani, previsti per il 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio al

PalaLottomatica di Roma, saranno posticipati nel modo seguente: